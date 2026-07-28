فتحي عبد الوهاب من الأردن: المنصات الرقمية أكبر تحد يواجه السينما.. و15 حلقة تكفي لمعظم الأعمال

أكد الفنان فتحي عبد الوهاب أن المنصات الرقمية أصبحت تمثل أكبر تحد أمام صناعة السينما، مشيرا إلى أن انتشارها أثر بشكل واضح على دور العرض، كما انتقد الاتجاه إلى إنتاج مسلسلات من 30 حلقة، معتبرا أن معظم الأعمال لا تحتاج إلى هذا العدد.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان "مسيرة نجم" نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي في العاصمة الأردنية عمان، وأدارها الكاتب والناقد المصري رامي عبد الرازق، وسط حضور جماهيري كبير شهد تفاعلا لافتا، حيث طرح الحضور العديد من الأسئلة على الفنان المصري، قبل أن يلتقطوا الصور التذكارية معه عقب انتهاء الندوة.

وقال عبد الوهاب إن المنصات الرقمية أحدثت تحولا كبيرا في صناعة السينما، وأصبحت تمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه، في ظل تغير عادات المشاهدة واتجاه قطاعات واسعة من الجمهور إلى متابعة الأعمال عبر المنصات.

وانتقد استمرار إنتاج مسلسلات من 30 حلقة، مؤكدا أن هذا النموذج لا يناسب معظم الأعمال الدرامية، ووصفه بأنه "من الاختراعات السيئة" التي ما زالت مستمرة، موضحا أن المشكلة ليست في عدد الحلقات بقدر ما هي في عدم التناسب بين الفكرة والزمن المناسب لسردها، وأن كثيرا من الأعمال يتم تمديدها لأسباب إنتاجية وتجارية، رغم أن طبيعتها لا تستدعي ذلك.

وأضاف أن الحد الأقصى المناسب لمعظم الأعمال الدرامية هو 15 حلقة، لأنها تحافظ على كثافة الأحداث وإيقاعها، وتجنب المط والتكرار.

وشدد عبدالوهاب على أن السيناريو هو الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل فني، مؤكدا أن الممثل لا يستطيع تقديم أداء مميز إذا لم يستند إلى نص جيد، وأن جودة الكتابة تظل العامل الحاسم في نجاح الأعمال الفنية.

ورأى عبد الوهاب أن الجمهور العربي يعد الطرف الأكثر تضررا من الضغوط التي تواجه صناعة السينما والدراما، داعيا المشاهد إلى عدم الانسياق وراء أي عمل لا يشعر بصدقه الفني، وأن يكون أكثر وعيا في اختياراته، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الإنتاج.

وأكد أن السينما العربية ستستعيد مكانتها عندما تقدم أعمالا تعبر عن واقع المجتمعات العربية وقضاياها وهمومها، معتبرا أن هذا هو المسار الطبيعي الذي ينبغي أن تسلكه.

واستعرض خلال الندوة محطات من مسيرته الفنية، وتحدث عن تجربته مع كبار الفنانين، وفي مقدمتهم عادل إمام وأحمد زكي ويحيى الفخراني، مؤكدا أنه تعلم من كل تجربة خاضها، وأنها أسهمت في تشكيل مسيرته الفنية، كما شدد على أنه لا يندم على أي عمل قدمه، لأن كل تجربة كانت محطة لاكتساب خبرات جديدة.

ويعد منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، التابع لمؤسسة عبد الحميد شومان، من أبرز المنابر الثقافية في الأردن، إذ ينظم على مدار العام ندوات فكرية وأدبية وثقافية وحوارات مع شخصيات عربية وعالمية بارزة، بهدف تعزيز الحوار ونشر المعرفة وإثراء المشهد الثقافي في المملكة.