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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفض 125 جنيهًا.. أسعار الذهب تواصل التراجع في منتصف تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21  حوالي 125 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 6710 جنيهات للبيع و6650 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5870 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء بعد انخفاضه  125 جنيهًا. 

سجل عيار 18 نحو 5030 جنيهًا للبيع و4990 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 14 نحو 3915 جنيهًا للبيع و3880 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

- سعر الذهب عيار 24: 6710 جنيهات للبيع و6650 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 21: 5870 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 18: 5030 جنيهًا للبيع و4990 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 14: 3915 جنيهًا للبيع و3880 جنيهًا للشراء.

- سعر الجنيه الذهب: 46960 جنيهًا للبيع و46560 جنيهًا للشراء.

- سعر أوقية الذهب بالجنيه: 208660 جنيهًا للبيع و206885 جنيهًا للشراء.

- سعر أوقية الذهب عالميًا: 4020.1 دولار.

يأتي تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع تحركات سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب تأثر السوق المحلية بعوامل العرض والطلب وسعر صرف الدولار، وهي عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار المعدن الأصفر بشكل يومي.

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