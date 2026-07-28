طلب المال والأب رفض… القصة الكامل لمقتل خمسيني على يد ابنه في أسيوط

لم يتخيل الأب أن رفضه منح نجله مبلغًا من المال سيكون نهاية رحلة عمره، بعدما تحولت مشادة عائلية داخل منزل بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط إلى جريمة مأساوية، انتهت بمقتل الأب على يد نجله، الذي اعتدى عليه بـ (قالب حجري)، ليسقط غارقًا في دمائه ويفارق الحياة.

محافظة أسيوط

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين أب ونجله داخل قرية الواسطى بمركز الفتح، وسقوط الأب مصابًا إصابات بالغة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن شابًا يدعى" حسن. أ . ح " اعتدى على والده، البالغ من العمر 50 عامًا، مستخدمًا قلب طوب«بلكة»، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية اندلعت بين الأب ونجله بعدما طلب الأخير مبلغًا من المال، إلا أن الأب رفض منحه إياه، فتطور الخلاف في لحظات إلى اعتداء دموي أنهى حياة الأب.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم يُشتبه في تعاطيه مخدر «الشابو»، كما تبين أنه سبق اتهامه في سرقة محتويات إحدى المدارس بالقرية ذاتها، وصدر ضده قبل نحو أسبوع حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات من محكمة جنايات أسيوط في إحدى القضايا.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز الفتح من ضبط المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

