رواتب 40 ألف جنيه بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.. قدم الآن

يبحث المواطنون عن فرص العمل التي أعلنها وزير العمل حسن رداد عن توفير 2300 فرصة عمل بالتعاون مع شركة "تريست روسيم"الروسية، العاملة في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

فرص العمل



2300 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية

أكد وزير العمل أن الوظائف الجديدة تأتي ضمن جهود دعم المشروعات القومية الكبرى، موضحا أن التخصصات المطلوبة تشمل:

300 فرصة لوظيفة لحام (كهرباء – أرجون – CO2).

500 فرصة لفني تركيبات هياكل معدنية.

500 فرصة لعامل مساعد.

500 فرصة لحداد مسلح.

500 فرصة لعامل خرسانة.

رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

أوضح الوزير أن الرواتب تصل إلى 40 ألف جنيه شهريا، وفقا لخبرة المتقدم ونتائج الاختبارات، إلى جانب حزمة من المزايا تشمل:

توفير ثلاث وجبات يوميا.

توفير الإقامة.

التأمين الاجتماعي.

التأمين الصحي.

توفير وسائل انتقال من وإلى موقع العمل.

فرص العمل

مواعيد الاختبارات ووسائل التواصل

حددت شركة "تريست روسيم" مواعيد إجراء الاختبارات من الأحد إلى الخميس، خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا، وذلك بمقر الشركة المجاور لكافيتريا الساحل الشمالي بمدينة الضبعة في محافظة مطروح.

وللاستفسار، خصصت الشركة الرقمين التاليين:

ناجي: 01029951811.

صلاح محمد: 01040988442.

كما دعت وزارة العمل الراغبين في التقدم إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

المستندات المطلوبة بعد القبول

يشترط على المتقدمين الذين يجتازون الاختبارات استكمال المستندات التالية:

شهادة ميلاد مميكنة.

كعب العمل.

برنت تأميني يفيد بعدم التأمين على المتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الموقف منها.

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

8 صور شخصية حديثة.

نموذج 111 جند.

شهادة قياس المهارة.

فرص العمل

وتعد هذه الفرص من أبرز الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل خلال الفترة الحالية، خاصة مع ما توفره من رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه شهريا، إلى جانب حزمة من المزايا تشمل الإقامة، والتأمينين الاجتماعي والصحي، ووسائل الانتقال، وهو ما يجعلها فرصة مناسبة للراغبين في العمل بالمشروعات القومية الكبرى.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في التقدم إلى سرعة التسجيل واستيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، تمهيدا لإجراء الاختبارات واستكمال إجراءات التعيين وفق المواعيد المعلنة.