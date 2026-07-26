القانون يحسم الجدل.. ضوابط ترتيب الموظفين عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة

وضع قانون الخدمة المدنية, ضوابط محددة لحسم ترتيب الأقدمية وفقًا لمعايير واضحة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين.



ضوابط ترتيب الموظفين في حالة تساوي تاريخ شغل الوظيفة

وطبقا لنص المادة 22 من القانون فإن الأقدمية في الوظيفة تُحتسب من تاريخ شغلها، وفي حال اتحاد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف يتم تحديد الأقدمية وفق قواعد محددة ينظمها القانون.



وإذا كان شغل الوظيفة لأول مرة، يتم احتساب الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين وفقًا لما ورد بالمادة 12 من القانون، والتي تعتمد على الترتيب النهائي لنتائج الامتحانات المقررة لشغل الوظائف الحكومية.



أما في حالة شغل الوظيفة عن طريق الترقية، فتُحدد الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة، بما يضمن الحفاظ على التسلسل الوظيفي والخبرة المكتسبة داخل جهة العمل.



ويتم التعيين بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي عبر بوابة الحكومة المصرية يوضح شروط شغل الوظائف وبياناتها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

كما حدد القانون ضوابط المفاضلة بين المتقدمين حال التساوي في النتائج، حيث يُفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب، ثم الأعلى درجة في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، ثم الأقدم في التخرج، وأخيرًا الأكبر سنًا.