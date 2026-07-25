قاعد وراها.. القبض على موظف تحرش بفتاة داخل منى باص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال جلوسه خلفها داخل إحدى وسائل المواصلات بمنطقة الأميرية بالقاهرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن التوصل للقائمة على النشر ( حاصلة على ليسانس أداب - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون)، وبسؤالها أفادت بأنها حال إستقلالها سيارة "مينى باص" بتاريخ 23/ الجارى فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال جلوسه خلف مقعدها.





أمكن تحديد مُرتكب الواقعة (موظف بشركة خاصة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





