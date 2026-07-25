اتحاد الكرة يعلن مشاركة الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال.. والأهلي وزد في الكونفدرالية

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم هوية الأندية التي ستمثل الكرة المصرية في البطولات القارية خلال موسم 2026-2027، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الذي شهد اعتماد المشاركات الرسمية في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

اتحاد الكرة يعتمد ممثلي مصر في بطولتي أفريقيا

وقرر الاتحاد مشاركة الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الماضي.

كما اعتمد مشاركة الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يخوض الأهلي البطولة بعد إنهاء الدوري في المركز الثالث، بينما تأهل زد بصفته وصيفًا لبطولة كأس مصر.

وجاء اعتماد المشاركات القارية ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2026-2027.