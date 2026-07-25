اتحاد الكرة يبدأ إجراءات تمديد عقد حسام حسن.. ولجنة خاصة لحسم التفاصيل

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة جديدة نحو الإبقاء على حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني، بعدما قرر تشكيل لجنة مختصة لبدء إجراءات تجديد التعاقد مع المدير الفني للفراعنة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن اللجنة تضم خالد الدرندلي، وطارق أبو العينين، وحمادة الشربيني، وستتولى مناقشة جميع بنود العقد الجديد مع حسام حسن، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى رئيس الاتحاد، المهندس هاني أبو ريدة، لاعتمادها بشكل رسمي.

جاء قرار الاتحاد في ظل المستويات التي قدمها منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، والتي تُوجت بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، قبل الخروج بصعوبة أمام منتخب الأرجنتين.

كان مجلس إدارة الاتحاد قد أصدر خلال اجتماعه عددًا من القرارات الأخرى، أبرزها اعتماد مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسم 2026-2027.