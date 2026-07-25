رسميا.. أندريا بيرلو مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا حتى مونديال 2030

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين الأسطورة أندريا بيرلو مديرا فنيا للمنتخب الأول بعقد يمتد لمدة أربع سنوات، ليستمر في منصبه حتى نهاية بطولة كأس العالم 2030.

ويأتي تعيين بيرلو في إطار خطة الاتحاد الإيطالي لبناء منتخب قوي قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من خبراته الكبيرة كلاعب دولي توج مع منتخب "الآتزوري" بلقب كأس العالم 2006، إلى جانب مسيرته التدريبية في السنوات الأخيرة.

وسيبدأ بيرلو مهمته بقيادة المنتخب الإيطالي في الاستحقاقات المقبلة، واضعًا نصب عينيه إعادة المنتخب إلى منصات التتويج والمنافسة بقوة في البطولات القارية والعالمية، وصولًا إلى كأس العالم 2030.