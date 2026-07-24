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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بيب جوارديولا يضع شرطا صادما لتدريب منتخب إيطاليا.. ما هو؟

جوارديولا
جوارديولا
أحمد أيمن

اصطدمت رغبة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في التعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعقبة مالية كبيرة، بعدما كشفت تقارير صحفية إيطالية عن المطالب المالية التي وضعها المدير الفني السابق لمانشستر سيتي لتولي قيادة منتخب "الآتزوري" خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، طلب جوارديولا الحصول على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، وهو رقم يفوق بكثير الميزانية التي رصدها الاتحاد الإيطالي للتعاقد مع المدرب الجديد، والتي تبلغ نحو 10 ملايين يورو فقط، ما يجعل إتمام الصفقة في الوقت الحالي أمرًا بالغ الصعوبة.

هل يتولى جوارديولا تدريب إيطاليا؟

بحسب التقارير الإيطالية، فإن مسؤولي الاتحاد الإيطالي أجروا اتصالات أولية مع المدرب الإسباني، كما عُقد لقاء سابق في مدينة برشلونة جمع جوارديولا بالمدير الفني للاتحاد الإيطالي، باولو مالديني، لمناقشة إمكانية توليه المسؤولية الفنية للمنتخب، إلا أن الفجوة المالية الكبيرة لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام المفاوضات.

وفي حال وافق الاتحاد الإيطالي على تلبية مطالب جوارديولا، فإنه سيصبح صاحب أعلى راتب بين جميع مدربي المنتخبات الوطنية في العالم، إذ سيتقاضى عشرة أضعاف ما يحصل عليه الإسباني لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا والمتوج بلقب كأس العالم 2026، والذي يبلغ راتبه السنوي نحو مليوني يورو فقط.

ورغم انتهاء مشواره مع مانشستر سيتي، لا يبدو جوارديولا مستعجلًا على العودة إلى العمل التدريبي، وهو ما يمنحه مساحة لانتظار العرض الذي يتناسب مع طموحاته المالية والفنية، بينما يدرك الاتحاد الإيطالي أن إتمام الاتفاق سيكون معقدًا في ظل إمكاناته الحالية.

من بديل جوارديولا لتدريب إيطاليا؟

لا تقتصر العقبات على الجانب المالي فقط، إذ لا يزال هناك تيار داخل الكرة الإيطالية يفضل إسناد قيادة المنتخب إلى مدرب محلي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، لوتشيانو بونفيليو، أن المرحلة المقبلة تتطلب مدربًا إيطاليًا، داعيًا رئيس الاتحاد الجديد جيوفاني مالاغو إلى اختيار اسم من أبناء البلاد لقيادة المنتخب.

وفي حال فشل المفاوضات مع جوارديولا بشكل نهائي، يضع الاتحاد الإيطالي عدة أسماء على طاولة البدائل، يتقدمها أندريا بيرلو، إلى جانب الثنائي روبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي، في محاولة لحسم ملف المدير الفني الجديد قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الإيطالي.

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