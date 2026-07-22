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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استطلاع إيطالي: جوارديولا الخيار الأول للجماهير لتدريب منتخب إيطاليا

جوارديولا
جوارديولا
إسراء أشرف

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الإسباني بيب جوارديولا يتصدر قائمة المدربين الذين ترغب الجماهير في رؤيتهم على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع شمل نحو 700 من متابعي كرة القدم، حيث حصل المدير الفني السابق لمانشستر سيتي على 34% من الأصوات، بينما ارتفعت النسبة إلى 40% بين الجماهير الأكثر اهتمامًا بمتابعة اللعبة، ليصبح الاسم الأكثر تأييدًا لخلافة المدرب القادم لـ"الأزوري".

ويرى المشاركون في الاستطلاع أن جوارديولا يمتلك الخبرة والقدرات الفنية اللازمة لإعادة المنتخب الإيطالي إلى المنافسة على الساحة الدولية، خاصة بعد الإخفاقات التي أبعدته عن التألق في السنوات الأخيرة، فضلًا عن سجله الحافل بالألقاب الذي يجعله من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم.

وجاء الإيطالي أنطونيو كونتي في المركز الثاني بنسبة 19%، متقدمًا على روبرتو مانشيني وأندريا بيرلو، اللذين تساويا بنسبة 17% لكل منهما، فيما تصدر كونتي قائمة المدربين الإيطاليين المفضلين لدى الجماهير بحصوله على 32% من الأصوات، يليه مانشيني بنسبة 25% ثم بيرلو بنسبة 18%.

ولم يقتصر الاستطلاع على ملف المدير الفني، إذ أبدت الجماهير دعمها أيضًا لتعيين أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني في منصب المدير الفني بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث اعتبر 61% من المشاركين أن الخطوة ستكون إيجابية، بينما وصف 21% القرار بأنه سيكون "إيجابيًا للغاية".

ويترقب الشارع الرياضي في إيطاليا قرار الاتحاد بشأن هوية المدير الفني الجديد، على أمل أن يقود المنتخب لاستعادة مكانته بين كبار منتخبات العالم والعودة للمنافسة على البطولات الكبرى.

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