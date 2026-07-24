جورديولا يكشف عن موقفه النهائي بشان قيادة منتخب إيطاليا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونه وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي عن موقفه النهائي بشان قيادة منتخب إيطاليا

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بيب جوارديولا رفض تماما فكرة قيادة منتخب ايطاليا واخبر الاتحاد الإيطالي بقراره

واكد جورديولا أن المشروع غير مناسب له في الوقت الحالي

وأضاف التقرير أن جوارديولا يسعي للعمل بمشروع يضمن له التواجد بشكل يومي في التدريبات ولكن العمل بقيادة المنتخب الايطالي سيتطلب الاعتماد على شبكه كشافين

وأوضح التقرير أن المدير الفني يرغب في الحصول على فترة راحة أطول عقب 10 مواسم قضاها مع مانشستر سيتي ويرغب قي البقاء أكثر من عائلته.