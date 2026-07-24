إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة مجلس مدينة سوهاج وملاكي بطريق الصلعا

أُصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة نقل تابعة لمجلس مدينة سوهاج وأخرى ملاكي على طريق الصلعا بدائرة مركز سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تابعة لمجلس مدينة سوهاج وسيارة ملاكي على طريق الصلعا؛ ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم بموقع الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما انتقلت الجهات المختصة إلى مكان التصادم لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، ومنع حدوث تكدسات، فيما باشرت الأجهزة المعنية أعمال الفحص للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة السبب الحقيقي وراء وقوع التصادم، وبيان ما إذا كانت السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة أو أي عوامل أخرى وراء الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد مصدر طبي أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى سوهاج العام، بينما تتابع الأجهزة التنفيذية والأمنية تطورات الواقعة لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالحادث.