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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقلة نوعية داخل نقابة المحامين.. تدريب وبودكاست قانوني ولجنة لمتابعة نادي سوهاج

جانب من الاجتماع بنقابة المحامين بسوهاج
جانب من الاجتماع بنقابة المحامين بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن مجلس نقابة المحامين بسوهاج، برئاسة الأستاذ أحمد حلمي الشريف، نقيب المحامين بسوهاج، حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف تطوير العمل النقابي والمهني، وذلك خلال اجتماعه الذي عُقد الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026، لمناقشة جدول الأعمال وبحث سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

نقابة المحامين بسوهاج تُناقش ملفات هامة

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل العمل النقابي داخل المحافظة، حيث وافق المجلس على تفعيل الندوات القانونية وورش التدريب العملي لشباب المحامين، في إطار دعم الكوادر القانونية الشابة وتأهيلها لسوق العمل القانوني.

وأكد المجلس أن البرنامج التدريبي الجديد سيتضمن سلسلة متكاملة من الندوات وورش العمل المتخصصة، مع تخصيص مكافآت للمتميزين والملتزمين بالحضور، تشجيعًا على الاستفادة من البرامج التدريبية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك البرامج ومواعيدها خلال الفترة المقبلة.

وفي خطوة وصفها عدد من المحامين بأنها تواكب التطور الرقمي والإعلامي، وافق مجلس النقابة على إطلاق بودكاست خاص بنقابة المحامين بسوهاج، يتضمن حلقات متنوعة يقدمها كبار وشيوخ المحامين، تتناول الخبرات القانونية المتراكمة، والعلوم السياسية، وأبرز القضايا والمواقف القانونية التي تهم المحامين والرأي العام.

وكلف المجلس الأستاذ محمد فواز، عضو مجلس النقابة، بتنفيذ مشروع البودكاست بالتعاون مع أعضاء المجلس، بهدف تقديم محتوى مهني وتثقيفي يسهم في نقل الخبرات القانونية للأجيال الجديدة من المحامين.

كما وافق المجلس على إتاحة الفرصة أمام محامي سوهاج لنشر مقالاتهم القانونية والاجتماعية والسياسية والفكرية عبر الصفحة الرسمية للنقابة، دعمًا للحوار الفكري والقانوني وتبادل الخبرات بين أعضاء المهنة.

وأوضح المجلس أنه سيتم استقبال المقالات عبر البريد الخاص بالصفحة الرسمية للنقابة، على أن تُعرض على مجلس النقابة لمراجعتها واعتمادها قبل النشر، بما يضمن جودة المحتوى والحفاظ على الرسالة المهنية للنقابة.

وفيما يتعلق بالملف الإنشائي، قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للإشراف على أعمال الإنشاءات الخاصة بنادي المحامين بمدينة سوهاج الجديدة، وضمت اللجنة كلًا من الأستاذ أبو مدين المهدي أمين الصندوق، والأستاذ ثروت فتح الله عضو المجلس.

والأستاذ أحمد صلاح أبو ربيع عضو المجلس، والدكتور علي الأمير عضو المجلس، والأستاذ محمد فواز عضو المجلس، والأستاذ علاء عاشور عضو المجلس.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة متابعة مراحل التنفيذ والإشراف على الأعمال الجارية بالنادي، بما يضمن إنجاز المشروع وفقًا للخطط الموضوعة وتحقيق الاستفادة المرجوة لأعضاء النقابة.

وأكد مجلس نقابة المحامين بسوهاج، في ختام اجتماعه، استمراره في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم السادة المحامين والارتقاء بالمهنة، وتعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها وتطوير العمل النقابي بما يحقق تطلعات محامي سوهاج خلال المرحلة المقبلة.

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