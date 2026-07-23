بملابس جريئة.. جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

نشرت الفنانة جوري بكر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالات لافته.

وظهرت جورى بكر، بإطلالات مختلفة و متنوعه و جريئة خلال قضاء عطلتها الصيفية فى الساحل الشمالى.

تفاصيل إطلالات جورى بكر..

وتعد الفنانة جورى بكر، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وقد أكدت الفنانة جوري بكر، أن الأمومة تمثل أهم وأجمل مرحلة في حياتها، مشيرة إلى أن ابنها يحتل مكانة خاصة في قلبها ويمنحها طاقة كبيرة للاستمرار والنجاح على المستويين الشخصي والمهني.

وقالت جوري بكر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن تجربة الأمومة غيرت الكثير من تفاصيل حياتها ونظرتها للأمور، مؤكدة أن وجود طفل في حياة أي امرأة يمنحها شعورًا مختلفًا بالمسؤولية والحب والسعادة.

وأضافت: "الأمومة أحلى حاجة في حياتي، وكل يوم بعيشه مع ابني بيكون له طعم مختلف، وبحاول أستمتع بكل لحظة معاه مهما كانت ظروفي وانشغالاتي في الشغل".

وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على بناء علاقة قائمة على الصداقة والثقة مع ابنها، موضحة أنها لا تريد أن تكون مجرد أم تفرض القواعد والتعليمات فقط، بل تسعى لأن تكون الشخص الأقرب إليه في مختلف مراحل عمره.

وتابعت: "أنا دائمًا هكون صديقة لابني قبل أي حاجة

