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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: مقتل شخصين إثر ضربة أمريكية قرب منفذ الشلامجة الحدودي

ضربة أمريكية قرب منفذ الشلامجة الحدودي
ضربة أمريكية قرب منفذ الشلامجة الحدودي
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين جراء ضربة أمريكية استهدفت منطقة قريبة من منفذ الشلامجة الحدودي، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

ووفقًا للمعلومات الأولية التي أوردتها المصادر الإيرانية، فقد أسفرت الضربة عن مقتل شخصين، دون الكشف عن هويتيهما أو طبيعة الموقع الذي تعرض للاستهداف، كما لم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن وقوع إصابات أخرى أو حجم الأضرار المادية.

ويعد منفذ الشلامجة من المعابر الحدودية المهمة بين إيران والعراق، ويقع في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ويستخدم لحركة المسافرين والبضائع بين البلدين، ما يمنحه أهمية اقتصادية واستراتيجية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي أمريكي يؤكد تنفيذ الضربة أو يوضح طبيعة الهدف الذي استهدفته، كما لم تتضح ملابسات العملية أو الأسباب التي أدت إلى وقوعها.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة واستهداف مواقع حيوية أو مناطق قريبة من الحدود الدولية.

وتبقى المعلومات المتداولة بشأن الضربة أولية، في انتظار صدور بيانات رسمية من السلطات الإيرانية أو الأمريكية، إلى جانب أي معلومات مستقلة يمكن أن توضح طبيعة الهجوم وحجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه.

وتراقب الأوساط الدولية التطورات الميدانية في المنطقة عن كثب، خصوصًا مع استمرار التوترات العسكرية وتزايد المخاوف من تداعياتها على أمن الحدود وحركة التجارة والنقل بين دول المنطقة.

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