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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل هدد الزمالك بالانسحاب حال مشاركة الأهلي بدوري الأبطال؟.. اعرف الحقيقة

الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تصريحات باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا أصبحت قريبة من التنفيذ، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي ينتظر موافقة أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "أؤكد أن تصريحات موتسيبي أصبحت بنسبة 60% في المؤتمر الصحفي، لكنه ينتظر موافقة جميع أعضاء المكتب التنفيذي، وبعدها سيتم الإعلان عن قرار زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ومن بينها الأهلي".

وأضاف: "لا أعرف لماذا يحارب البعض فكرة مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، الأفضل أن يجتهدوا وينافسوه بدلًا من الاعتراض على مشاركته".

وتابع: "مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا تمثل قيمة كبيرة للبطولة، وهذا من أساسيات النظام الجديد في كرة القدم، لأن النادي الذي يجذب الرعاة ويضيف قيمة للمسابقة يكون عنصرًا مهمًا في نجاحها".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "هناك من يردد أن الزمالك يهدد بالانسحاب من دوري أبطال أفريقيا في حال مشاركة الأهلي، لكن ما علاقة الزمالك بالأمر؟ هذا الكلام غير صحيح، والزمالك لم يهدد بالانسحاب".

شبانة باتريس موتسيبي دوري أبطال أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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