محمد شريف يظهر في ودية الأهلي والنصر.. ويحسم موقفه من عرض المصري قريبًا

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن محمد شريف، مهاجم الفريق، سيظهر في المباراة الودية التي تجمع الأهلي والنصر ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، بعدما انتظم في التدريبات بصورة طبيعية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة الأهلي منحت اللاعب الضوء الأخضر للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حال تلقيه العرض المناسب الذي يتوافق مع رغباته وطموحاته في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن محمد شريف لم يحسم قراره النهائي حتى الآن بشأن العرض المقدم من النادي المصري، حيث يواصل دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالعرض قبل الرد بشكل رسمي على مسؤولي النادي البورسعيدي.