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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جاء متأخرا.. عامر العمايرة يعلق على اعتراض الأهلي على تأخر إصدار التراخيص

عامر العمايرة
عامر العمايرة
ميرنا محمود

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن اعتراض النادي الأهلي على تأخر اتحاد الكرة في إصدار تراخيص الأندية جاء متأخرًا، موضحًا أن اللوائح المنظمة لعملية التراخيص تحدد مواعيد واضحة للاستئناف لا يجوز خلالها إجراء أي تسويات للقضايا.

وقال عامر العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "اعتراض الأهلي على تأخر إصدار اتحاد الكرة للتراخيص خطوة جاءت متأخرة".

وأضاف: "الأيام الحالية من المفترض أنها أيام الاستئناف، وفي حالة تقديم الاستئناف لا يحق لأي نادٍ تسوية أي قضايا، وذلك طبقًا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)".

وتابع: "فترة الاستئناف بدأت من 17 يوليو وحتى 25 يوليو، وهو موعد انعقاد لجنة التراخيص، وخلال هذه الفترة لا يجوز لأي نادٍ تسوية أي قضية".

وأشار إلى أن: "كان من المفترض أن تعترض الأندية على تسوية الزمالك لبعض القضايا خلال فترة الاستئناف، لأن الكاف يقوم بمراجعة ملفات الأندية بعد منح التراخيص، وفي حالة وجود اعتراض يتم النظر إلى تواريخ التسويات ومدى توافقها مع اللوائح".

وأوضح العمايرة أن من شروط الحصول على الرخصة سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة على النادي تجاه الدولة، مثل الضرائب وفواتير المياه والكهرباء وغيرها، إلى جانب تقديم النادي إقرارًا رسميًا يفيد بعدم وجود أي مديونيات.

واختتم تصريحاته قائلًا: "الزمالك يحق له قيد بعض اللاعبين الشباب في القائمة الثانية، ممن لم يتواجدوا في القائمة الأولى، لأنهم كانوا مقيدين بالنادي قبل قرار إيقاف القيد، وسيتم تحرير عقود جديدة لهم باعتبارهم ليسوا صفقات جديدة".

عامر العمايرة الأهلي اتحاد الكرة

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