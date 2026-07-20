عامر العمايرة يحتفل بتتويج إسبانيا: فرحان جدا في خسارة الأرجنتين وميسي

علق خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة على تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، معربًا عن سعادته بخسارة منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية.

المنتخب الاسباني

وكتب العمايرة عبر حسابه على "فيسبوك": “إسبانيا بطل العالم.. فرحان جدًا في خسارة الأرجنتين وميسي.. مفروض كان ودع البطولة من دور الـ16.”

وجاء تعليق العمايرة عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا خلال البطولة، معتمدًا على أسلوب الاستحواذ والسيطرة، قبل أن يحسم اللقب العالمي على حساب منتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى سجله في تاريخ كأس العالم.