هشام حنفي: لا بد من مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. والنسخة المقبلة الأقوى

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن تواجد الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا يعد أمرًا ضروريًا، مشددًا على أنه لا ينبغي ربط مشاركة الفريق بموقعه الحالي في جدول ترتيب الدوري.

وقال حنفي، خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إن الأهلي يجب أن يكون حاضرًا في دوري أبطال أفريقيا، بغض النظر عن احتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب، لما يمثله من قيمة كبيرة على مستوى الكرة المصرية والقارية.

وأضاف أن النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون في غاية القوة والإثارة، في ظل مشاركة أندية كبيرة تمتلك تاريخًا وخبرات واسعة، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، إلى جانب أبرز فرق القارة.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن وجود هذه الأندية سيزيد من قوة المنافسة، ويجعل البطولة واحدة من أقوى النسخ المنتظرة على المستوى الأفريقي.