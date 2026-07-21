تركي ال الشيخ يكشف قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى السعودية

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أحدث إحصائيات شباك التذاكر السعودي الخاصة بالأسبوع الثالث من شهر يوليو، خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2026، كاشفا عن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في دور العرض.

واكتفى تركي ال الشيخ بالتعليق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الأرقام بعبارة قصيرة : "لغة الأرقام".

وأظهرت الإحصائيات استمرار المنافسة القوية بين الإنتاجات العالمية والعربية، حيث تصدر فيلم The Odyssey قائمة الأعلى إيرادا خلال الأسبوع، بعدما نجح في جذب أكبر عدد من المشاهدين وتحقيق أفضل حصيلة مالية، ليؤكد انطلاقته القوية في دور العرض السعودية.

وجاء فيلم إذن من زحم في المركز الثاني، محافظا على حضوره القوي في شباك التذاكر، بينما احتل فيلم الرسوم المتحركة Toy Story 5 المركز الثالث، مستفيدا من الإقبال الكبير للعائلات ومحبي السلسلة الشهيرة.

وفي المركز الرابع جاء الفيلم المصري صقر وكناريا، ليواصل تسجيل نتائج مميزة داخل السوق السعودية، فيما حل فيلم Moana في المركز الخامس، ليؤكد استمرار أفلام الرسوم المتحركة في جذب الجمهور بمختلف فئاته.

قائمة الأفلام الأعلى إيراد

وضمت قائمة الأفلام العشرة الأولى أيضا كلا من Evil Dead Burn، وMission: Impossible، وMinions & Monsters، إلى جانب الفيلم العربي 7 Dogs، وفيلم Obsession، لتقدم القائمة مزيجا متنوعا من أفلام الأكشن والمغامرات والرعب والرسوم المتحركة، بما يعكس تنوع اختيارات الجمهور السعودي.

وكشفت الإحصائيات كذلك عن تحقيق شباك التذاكر السعودي إجمالي إيرادات بلغ 26.6 مليون ريال خلال أسبوع واحد، مع بيع نحو 327.7 ألف تذكرة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط القوي لسوق السينما في المملكة، وارتفاع الإقبال على دور العرض.

كما بلغ عدد الأفلام المعروضة في السينمات السعودية خلال الفترة نفسها 53 فيلما، وهو ما يعكس التنوع الكبير في المحتوى السينمائي.