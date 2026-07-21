قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني
جولة لـ وزير الرياضة في الإسكندرية للاحتفال باليوم الرياضي العربي
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال أيام ..سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي ال الشيخ يكشف قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى السعودية

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
أحمد إبراهيم

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أحدث إحصائيات شباك التذاكر السعودي الخاصة بالأسبوع الثالث من شهر يوليو، خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2026، كاشفا عن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في دور العرض. 

واكتفى تركي ال الشيخ بالتعليق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الأرقام بعبارة قصيرة : "لغة الأرقام".

وأظهرت الإحصائيات استمرار المنافسة القوية بين الإنتاجات العالمية والعربية، حيث تصدر فيلم The Odyssey قائمة الأعلى إيرادا خلال الأسبوع، بعدما نجح في جذب أكبر عدد من المشاهدين وتحقيق أفضل حصيلة مالية، ليؤكد انطلاقته القوية في دور العرض السعودية.

وجاء فيلم إذن من زحم في المركز الثاني، محافظا على حضوره القوي في شباك التذاكر، بينما احتل فيلم الرسوم المتحركة Toy Story 5 المركز الثالث، مستفيدا من الإقبال الكبير للعائلات ومحبي السلسلة الشهيرة.

وفي المركز الرابع جاء الفيلم المصري صقر وكناريا، ليواصل تسجيل نتائج مميزة داخل السوق السعودية، فيما حل فيلم Moana في المركز الخامس، ليؤكد استمرار أفلام الرسوم المتحركة في جذب الجمهور بمختلف فئاته.

قائمة الأفلام الأعلى إيراد 

وضمت قائمة الأفلام العشرة الأولى أيضا كلا من Evil Dead Burn، وMission: Impossible، وMinions & Monsters، إلى جانب الفيلم العربي 7 Dogs، وفيلم Obsession، لتقدم القائمة مزيجا متنوعا من أفلام الأكشن والمغامرات والرعب والرسوم المتحركة، بما يعكس تنوع اختيارات الجمهور السعودي.

وكشفت الإحصائيات كذلك عن تحقيق شباك التذاكر السعودي إجمالي إيرادات بلغ 26.6 مليون ريال خلال أسبوع واحد، مع بيع نحو 327.7 ألف تذكرة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط القوي لسوق السينما في المملكة، وارتفاع الإقبال على دور العرض.

كما بلغ عدد الأفلام المعروضة في السينمات السعودية خلال الفترة نفسها 53 فيلما، وهو ما يعكس التنوع الكبير في المحتوى السينمائي.

تركي ال الشيخ فيلم صقر وكناريا فيلم 7 Dogs فيلم Obsession فيلم Moana

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

السياحة

تفاصيل خطة الحكومة لزيادة أعداد السائحين وتبسيط إجراءات الدخول

العراق

القوات المسلحة العراقية: تنظيم السلاح يهدف إلى حماية أمن العراقيين

العراق

العراق: حصر السلاح يفوت الفرصة على كل من يحاول شق الصف الوطني

بالصور

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد