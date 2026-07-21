الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية في نيويورك تدعو للصلاة من أجل السلام في إثيوبيا

أصدر رئيس الأساقفة الأب بطرس، رئيس إيبارشية نيويورك والمناطق المحيطة بها التابعة للكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، بيانا جديدا عبر فيه عن حزنه لما يمر به أبناء الكنيسة في إثيوبيا.

وأشار البيان إلى أن كثيرًا من الأسر تعيش ظروفًا صعبة، وأن عددًا من الكنائس تأثر بالأحداث الجارية، وهو ما تسبب في معاناة لعدد كبير من المواطنين في مناطق مختلفة من البلاد.

كما دعا البيان الكنائس والمؤمنين حول العالم إلى الصلاة من أجل السلام في إثيوبيا، والوقوف بجانب المتضررين، ودعم الجهود الإنسانية، والعمل من أجل ترسيخ قيم المحبة والتعايش والاستقرار.

وأكد رئيس الأساقفة أن الكنيسة ترفع صلواتها من أجل راحة كل من رحلوا، وشفاء المصابين، وتعزية الأسر، وأن يعم السلام والطمأنينة جميع أنحاء إثيوبيا.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الحفاظ على كرامة الإنسان ونشر السلام مسؤولية مشتركة، داعيًا الجميع إلى الصلاة من أجل أن تنعم إثيوبيا بالأمان والاستقرار.