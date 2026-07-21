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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأسرة أساس الهوية.. رئيس الطائفة الإنجيلية: تماسك المجتمع يبدأ من البيت

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية
ميرنا رزق

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الأسرة هي أول مكان بيتعلم فيه الإنسان الانتماء وتحمل المسؤولية واحترام الآخر، مشددًا على إن قوة الهوية الوطنية بتبدأ من قوة الأسرة، وإن تماسك المجتمع قائم على تماسكها.

دعم الأسرة مسؤولية مشتركة

وأضاف إن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلام، مؤكدًا أن الهيئة القبطية الإنجيلية تؤمن بأن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء المجتمع.

وجاءت تصريحات الدكتور القس أندريه زكي خلال افتتاح مؤتمر «الأسرة المصرية والتماسك المجتمعي في ظل التغيرات المعاصرة»، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية من خلال منتدى حوار الثقافات، بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من القيادات الدينية والوطنية والبرلمانية والأكاديمية والإعلامية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأدارها الدكتور ياسر عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، تحت عنوان «الأسرة والهوية الوطنية».

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية بمصر

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