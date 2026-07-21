الحرب الآن تغيرت.. إيفان أوس يشرح أهمية ضربات أوكرانيا على روسيا

قال إيفان أوس، المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تنتهج موسكو تنتهج أسلوب استهداف البنية التحتية والمراكز التجارية، لافتا إلى أن الاختلاف الوحيد هو أنه في السابق، حين كانت روسيا تهاجم أوكرانيا، لم تكن لدينا فرصة للرد، أما الآن فقد أصبح بإمكانها ذلك.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تستهدف المناطق المدنية في كييف أو في خاركيف وخيرسون وغيرها من المدن الأوكرانية، تستطيع أوكرانيا الرد، متابعا: "نقول بذلك لروسيا: انظروا، إذا كنتم تظنون أنكم ستعيشون في سلام، وأن ما يحدث ليس أمرًا مهمًا بالنسبة إليكم، فإننا سنوجد الظروف التي تجعلكم أنتم أيضًا ترغبون في السلام، والتي تجعلكم تشعرون بعدم الاستقرار".

أوضح أنه طالما استمرت هذه الهجمات، ستواصل أوكرانيا أيضًا هجماتها، متابعا: "أنتم تدمرون منازلنا، والآن أصبح بإمكاننا أن نفعل الأمر نفسه معكم، فنحن نستهدف مصافي النفط الروسية وغيرها من المستودعات، بينما تواصلون أنتم مهاجمتنا في الوقت نفسه".

المنشآت الاقتصادية

وواصل: "أعتقد أن هذه الحرب قد تغيرت، وأعتقد أيضًا أن ذلك يمثل الدافع الأكبر نحو التحول إلى السلام، وقد كان هذا واضحًا خلال الفترة الماضية من خلال الاستهدافات التي طالت هذه المنشآت الاقتصادية المهمة بين أوكرانيا وروسيا".