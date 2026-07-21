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القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن

القهوة
القهوة
البهى عمرو

أثارت الشائعات المتداولة خلال الفترة الأخيرة بشأن انتشار البن والقهوة المغشوشة حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على القهوة كمشروب يومي لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.

 وبين التحذيرات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيدات الصادرة عن المتخصصين، تتزايد الدعوات إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، مع ضرورة شراء البن من المنافذ المعروفة والالتزام بالمعايير الصحية. 

شعبة البن

القهوة
البن

وأكد مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن من يحب تراب مصر لا يقف صامتًا أمام أي فساد، موضحًا أنه تعرض لانتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة بعد حديثه عن وجود بن مغشوش في الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أنه ليس عيبًا الإشارة إلى المشكلات، مؤكدًا أن هناك مصانع تعمل "تحت بير السلم"، وأن نحو 80% من هذه المصانع تنتج بنًا مغشوشًا.

80% من البن المصري مغشوش

البن
البن

ولفت إلى أن بعض المواقع ووسائل التواصل تداولت تصريحات غير دقيقة، زعمت أنه قال إن 80% من البن المصري مغشوش، مؤكدًا أنه لم يصرح بذلك، وإنما قال إن 80% من المصانع غير المرخصة (تحت بير السلم) تنتج بنًا مغشوشًا.

القهوة
البن

وأشار إلى أن البعض يسعى وراء "الترند"، ويرفض نقل تصريحاته بصورة غير صحيحة، مطالبًا الجميع بتحري الدقة قبل نشر المعلومات.

وأكد أن البن المتداول في الأسواق المصرية آمن وسليم، ناصحًا المواطنين بشرائه من المحال المعروفة والموثوقة.

وتابع أن الأجهزة الرقابية تؤدي دورًا مهمًا في التصدي لأي منتجات مخالفة أو مغشوشة، كما نصح المواطنين بعدم شراء البن من الباعة الموجودين على الأرصفة أو من مصادر مجهولة.


وأوضح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك علامات يمكن من خلالها التمييز بين البن السليم والمغشوش، مشيرًا إلى أن محبي القهوة يستطيعون ملاحظة هذه العلامات بسهولة.

وأضاف، أن المستهلك يمكنه اكتشاف غش البن من خلال النظر إلى العبوة، ثم فتحها وشم رائحته، مؤكدًا أن للبن الطبيعي رائحة مميزة يسهل التعرف عليها.

ولفت إلى أن المواطن، بعد شراء البن وإعداده في المنزل، قد يلاحظ بعض المؤشرات التي يرى أنها تدل على سلامته أو وجود تلاعب فيه، موضحًا أنه إذا طفح البن داخل الكنكة اعتبره مؤشرًا على سلامته، بينما إذا ترسب سريعًا في قاعها فقد يشير إلى وجود مشكلة، كما أشار إلى أن البعض يعتمد على اختبار إضافة عصير الليمون إلى البن، معتبرًا أن حدوث فوران قد يدل على وجود إضافات غير طبيعية.

وأشار إلى أن غش البن قد يسبب أضرارًا صحية جسيمة، موضحًا أن بعض حالات الغش تتم باستخدام نوى البلح المحمص أو القمح المحمص أو مواد أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية للمستهلكين.

البن البن والقهوة القهوة المغشوشة القهوة شعبة البن

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