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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرى : تنفيذ ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظات المستهدفة

وزير الموارد المائية والرى
وزير الموارد المائية والرى
حنان توفيق

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار الجوفية، وإجراءات التعامل من الأنشطة التى يتم تنفيذها بالمنطقة الشاطئية بالمحافظة.

أعرب الدكتور هانى سويلم عن ترحيبه بالدكتور اسماعيل كمال، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المحافظات فيما يخص إدارة الموارد المائية بنطاق كل محافظة، وخاصة عند التعامل مع المياه الجوفية العميقة التى تتطلب التعامل معها بطريقة علمية وحكيمة تمنع استنزاف المخزون الجوفى غير المتجدد، وأيضا التعامل مع الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة، وتنفيذ ومتابعة اعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظات المعرضة للسيول.

ومن جانبه .. أعرب الدكتور اسماعيل كمال، عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحفاظ على الخزانات الجوفية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويخدم احتياجات المواطنين .

وتم خلال الإجتماع مناقشة إجراءات إدارة الخزانات الجوفية بنطاق المحافظة وخاصة بمواقع التجمعات التنموية، ومخرجات الدراسات الفنية المتكاملة التي تمت للخزانات الجوفية بمناطق ابو زنيمة وسانت كاترين والنقب ونويبع وطابا وسهل القاع، وعرض نتائج حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث تم الإتفاق على مواصلة حصر الآبار الجوفية بنطاق المحافظة، مع التأكيد على حائزى هذه الآبار بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسير في إجراءات ترخيص الآبار طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة.

وفى مجال الحماية من أخطار السيول، تم عرض موقف اعمال الحماية المنفذة والتى تقدر بـ ٥٠٨ عمل صناعي للحماية بلغت تكلفتها ٣.٢٠ مليار جنيه، كما تم مناقشة موقف دراسة تنفيذ اعمال للحماية بالأودية والمناطق المحيطة بقرية وادي فيران وخاصة مناطق (الجزيرة - النفوس - الرحبة - نسرين - تجمع الآبار - سيل أجلة - وادي سهب) وذلك بما يسهم في حماية المنطقة وتأمين المواطنين والممتلكات، وتم استعراض موقف طرح عملية تطهير سدة سلاف بمدخل وادي سلاف ورفع الاطماءات والترسيبات المتراكمة به، والجاري طرحها في اقرب وقت ممكن.

وفيما يخص الأعمال بالمنطقة الشاطئية .. فقد تم التأكيد على الإلتزام التام بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء فيما يخص الأعمال بالمنطقة الشاطئية بكافة مناطق مدينة دهب، والالتزام بخط حظر الشاطئ طبقًا للخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ، مع تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة، لمتابعة الموضوع من كافة الجوانب الفنية والقانونية .

كما تم الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطىء بدراسة موقف المنشآت الشاطئية (الكافتيريات) المقامة بمنطقة المشاية بمدينة دهب وبما يراعي الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والتراث الخاص بها كمنطقة ذات طبيعة خاصة تجذب السياح من كافة دول العالم وتعد من أهم نقاط الجذب السياحي.

السيول الحفاظ على المظهر الحضاري سانت كاترين

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