استخراج شهادة الإعفاء أونلاين .. الرابط والخطوات

يبحث الشباب عن طريقة استخراج شهادة الجيش وهل يمكن الحصول على الخدمة بشكل إليكتروني ، وارتفعت عمليات البحث عن استخراج شهادة الإعفاء إليكترونياً، واستلامها في محل إقامتك خلال أيام.

وتوفر وزارة الدفاع من خلال إدارة السجلات العسكرية والتجنيد مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين استخراج شهادات تأدية الخدمة العسكرية أو الحصول على بدل فاقد، وفق ضوابط وإجراءات محددة تهدف إلى التيسير وتسريع الخدمة.

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

استخراج شهادة الإعفاء أونلاين

يمكنك استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية في مصر إلكترونياً بالكامل باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـ إدارة التجنيد والتعبئة.

الضغط على أيقونة "تسجيل طلب استخراج شهادة إعفاء" .

. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة (الاسم، الرقم القومي، الرقم الثلاثي، وتاريخ الميلاد).

تحديد نوع الإعفاء ومكان استلام الشهادة الأقرب لمحل إقامتك.

رفع المستندات المطلوبة (مثل صورة البطاقة الشخصية، قيد عائلي، أو نموذج ١ جند).

متابعة الطلب بعد فترة قصيرة عبر الموقع للاستعلام عن الموافقة وقيمة الرسوم.

سداد الرسوم إلكترونياً باستخدام البطاقات الائتمانية أو عبر خدمات "فوري" المتاحة

استخراج شهادة الجيش أونلاين

يمكن تقديم طلب استخراج شهادة الجيش أونلاين ، وذلك من خلال بوابة إلكترونية تابعة لإدارة السجلات العسكرية، تتيح استخراج الشهادات بمختلف أنواعها (إنهاء خدمة - إعفاء مؤقت أو نهائي - بدل فاقد أو تالف) إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه شخصيًا إلى منطقة التجنيد.

موقع استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد

لكل من يرغب في استخراج شهادة الجيش او استراح نية من شهادة الجيش إليكترونيا او استخراج بدل فاقد شهادة الجيش يمكنك الدخول على موقع التجنيد والتعبئة واختيار خدمة شهادة الجيش واتباع الخطوات عبر هذا الرابط

https://seglat.mod.gov.eg/servicesSearch.aspx

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة للمرة الأولى أو كبدل فاقد، فهي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والبطاقة الشخصية للأب، وكشف عائلي نموذج 1 جند، وبطاقة الخدمة العسكرية 6 جند، وبيان قيد عائلي.

خطوات استخراج شهادة الجيش إلكترونيًا

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

2- اختيار «هيئة التنظيم والإدارة»، ثم «إدارة التجنيد والتعبئة».

3- الضغط على «تسجيل البيانات» وإدخال المعلومات المطلوبة بدقة.

4- الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة الموقف لاحقًا.

5- الاستعلام عن الطلب من خلال اختيار «الاستعلام عن شهادة الإعفاء» باستخدام الرقم القومي أو الرقم الثلاثي.

6- تحديد مكان الاستلام المناسب، سواء في الإدارة أو عبر البريد.

ويتيح النظام إمكانية استخراج «شهادة إعفاء مصغرة» بحجم الكارنيه، كما يمكن طلب شهادة ورقية إضافية مقابل رسوم يتم تحديدها أثناء التقديم.

ويتم إرسال الشهادة إلى محل الإقامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفق النظام الإلكتروني الجديد الذي يربط بين مكاتب التجنيد ومراكز الخدمة.

وفي حال الرغبة في تجديد شهادة الجيش، يجب على المتقدم إحضار نموذج 53 تعبئة لمن هم في فترة الاحتياط، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية الأصلية، إلى جانب بطاقة الرقم القومي السارية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلب.

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

أتاحت إدارة السجلات العسكرية إمكانية استخراج شهادة الجيش إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

2. اختيار هيئة التنظيم والإدارة، ثم إدارة التجنيد والتعبئة.

3. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة عبر نموذج التقديم.

4. الاحتفاظ برقم الطلب بعد إتمام التسجيل.

5. متابعة حالة الطلب من خلال خدمة الاستعلام باستخدام البيانات الأساسية، وتشمل نوع الإعفاء والرقم الثلاثي والرقم القومي.

6. تحديد جهة استلام الشهادة، حيث يمكن الحصول على شهادة إعفاء مصغرة بحجم الكارنيه.

7. في حال طلب نسخة ورقية إضافية، يتم استخراجها مقابل رسوم إضافية.