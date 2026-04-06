خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

يعد استخراج شهادة الجيش من الإجراءات الأساسية التي يحتاجها الشباب، سواء للتقديم على الوظائف أو لاستخراج تصاريح السفر إلى الخارج، باعتبارها مستندا رسميا يثبت الموقف من الخدمة العسكرية.

استخراج شهادة التجنيد

وتوفر وزارة الدفاع من خلال إدارة السجلات العسكرية والتجنيد مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين استخراج شهادات تأدية الخدمة العسكرية أو الحصول على بدل فاقد، وفق ضوابط وإجراءات محددة تهدف إلى التيسير وتسريع الخدمة.

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

للحصول على شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو بدل فاقد، يجب تجهيز المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة بطاقة الرقم القومي للأب.

نموذج كشف عائلي 1 جند يتم استخراجه من منطقة التجنيد.

بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند من مكتب التجنيد والتعبئة.

بيان قيد عائلي للأب أو لزوج الأم.

وبعد استيفاء المستندات وتقديم الطلب، يتم إرسال الشهادة إلى محل إقامة مقدم الطلب خلال 3 أيام من تاريخ التقديم.

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش

في حال الرغبة في تجديد شهادة الجيش، يشترط تقديم المستندات التالية:

نموذج 53 تعبئة لمن هم في فترة الاحتياط، بشرط ألا يتجاوز 7 أيام من تاريخ إصداره.

بطاقة رقم قومي سارية.

صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

أتاحت إدارة السجلات العسكرية إمكانية استخراج شهادة الجيش إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

2. اختيار هيئة التنظيم والإدارة، ثم إدارة التجنيد والتعبئة.

3. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة عبر نموذج التقديم.

4. الاحتفاظ برقم الطلب بعد إتمام التسجيل.

5. متابعة حالة الطلب من خلال خدمة الاستعلام باستخدام البيانات الأساسية، وتشمل نوع الإعفاء والرقم الثلاثي والرقم القومي.

6. تحديد جهة استلام الشهادة، حيث يمكن الحصول على شهادة إعفاء مصغرة بحجم الكارنيه.

7. في حال طلب نسخة ورقية إضافية، يتم استخراجها مقابل رسوم إضافية.

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

أهمية استخراج شهادة الجيش 2026

تمثل شهادة الجيش وثيقة رسمية ضرورية لإثبات الموقف من التجنيد، وتعد شرطا أساسيا لإتمام العديد من المعاملات الحكومية والرسمية، مثل التعيين في الوظائف أو السفر خارج البلاد.

وتسهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة السجلات العسكرية في تسهيل إجراءات استخراج الشهادة، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز من كفاءة الحصول على الخدمات الحكومية بشكل سريع ومنظم.