ديمونة تحت النار.. الجيش الإيراني يستهدف صناعة النفط الإسرائيلية

أعلن الجيش الإيراني تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت مواقع حيوية داخل إسرائيل وخارجها؛ في إطار التصعيد العسكري المتبادل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الجيش الإيراني أن الضربات استهدفت منشآت صناعات البتروكيماويات وخزانات المشتقات النفطية بالقرب من مدينة ديمونة، وهي منطقة ذات حساسية استراتيجية؛ نظراً لقربها من مواقع صناعية وعسكرية مهمة من بينها منشآت يُعتقد أنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإسرائيلي.

وأكد البيان أن الهجوم تم باستخدام طائرات مسيرة دقيقة، وأنه أصاب أهدافه “بدقة عالية”.

وتأتي هذه الضربة؛ في سياق رد إيراني على ما تصفه طهران بـ”الاعتداءات المتكررة”، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن تنفيذ هجمات سابقة استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني استهداف مستودع تجهيزات ووحدات اتصالات فضائية داخل قاعدة تابعة للقوات الأمريكية في جزيرة بوبيان، التابعة لدولة الكويت.

وأشار إلى أن هذا الموقع يُستخدم لدعم العمليات العسكرية والاتصالات في المنطقة، معتبراً أنه “هدف مشروع” ضمن نطاق الرد على التحركات الأمريكية.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مفصلة من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الأضرار الناتجة عن هذه الهجمات، إلا أن مراقبين يرون أن استهداف مواقع للطاقة والبنية التحتية؛ يمثل تصعيداً نوعياً قد يؤدي إلى تداعيات واسعة، خاصة على أسواق النفط وأمن الإمدادات في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق، مع تزايد احتمالات الانزلاق إلى مواجهة أوسع، في ظل تحذيرات دولية من خطورة استهداف المنشآت الحيوية، لما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الدول المعنية.

ويرى خبراء أن لجوء إيران إلى استخدام الطائرات المسيرة؛ يعكس تحولاً في تكتيكات المواجهة، حيث تعتمد على الضربات الدقيقة منخفضة التكلفة نسبياً، في مقابل تجنب الدخول في حرب شاملة مفتوحة وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويجعل احتمالات التصعيد قائمة في أي لحظة.