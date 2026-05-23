القصبي: حزب مستقبل وطن مستمر في حل أزمة المعاشات وخدمات التأمينات

أكد النائب تامر القصبي، عضو مجلس النواب أن حزب مستقبل وطن مستمر في مسار حل أزمة المعاشات وكل الأزمات التي تمس الشارع المصري، من خلال التنسيق المستمر مع الحكومة والجهات التنفيذية، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية وسريعة تخفف الأعباء عن المواطنين وتحفظ حقوقهم.

وقال "القصبي"، إن التحركات الأخيرة التي شهدها ملف المعاشات والخدمات التأمينية تعكس بوضوح الدور الفاعل للحزب في الاشتباك المباشر مع قضايا المواطنين، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للأزمات التي تمس حياتهم اليومية.

مستحقات المعاشات

وأشار إلى أن ما تم التوصل إليه بشأن صرف دفعة أولية بقيمة 10 آلاف جنيه للمستحقين قبل عيد الأضحى، يمثل خطوة مهمة على طريق إنهاء الأزمة، ويعكس استجابة سريعة لمطالب النواب وشكاوى المواطنين المتضررين من تعطل الخدمات التأمينية خلال الفترة الماضية.

وشدد النائب تامر القصبي على أن حزب مستقبل وطن يشتبك مع كافة الملفات بما يحقق مصلحة المواطن دون شعارات أو مزايدات، مؤكدًا أن المواطن يظل أولوية الحزب الأولى وبوصلة تحركاته في مختلف القضايا.

حل أزمة المعاشات

وشدد على أن الحزب سيواصل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أزمة المعاشات حتى عودة المنظومة للعمل بكامل كفاءتها، واستعادة الاستقرار الكامل للخدمات التأمينية في جميع المحافظات.