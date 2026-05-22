لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات متواصلة عن بعض مناطق حي العجوزة، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه يتعارض مع مشروع المونوريل، أحد مشروعات النقل الكبرى الجاري تنفيذها في القاهرة الكبرى.





موعد قطع المياه

أوضحت المحافظة في بيان رسمي لها أن فترة قطع المياه تبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026، وتستمر حتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت الموافق 23 مايو 2026، بمدة إجمالية تصل إلى 8 ساعات كاملة.

أماكن قطع المياه في العجوزة

أشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل الشوارع التالية بمنطقة العجوزة:

شارع إسراء المهندسين وجميع متفرعاته

شارع جدة

شارع جامعة الدول العربية

شارع اليمن

شارع 26 يوليو (حتى النيل الأبيض)

شارع النيل الأبيض

شارع الجهاد

شارع إسراء المعلمين

شارع عبد العزيز جاويش

شارع الحسني

شارع الغريب

شارع المشروع

سبب قطع المياه في العجوزة

أرجعت محافظة الجيزة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال عاجلة لتحويل خط مياه شرب قطر 300 مم، والذي يتعارض مع أعمال محطة المونوريل بمنطقة تقاطع المحور مع شارع وادي النيل أعلى النفق، وذلك في إطار استمرار واستكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع القومي الكبير.



إجراءات تيسيرية للمواطنين

أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين، وأصحاب المخابز (التي تعتمد على المياه في الإنتاج)، والمستشفيات (التي تحتاج المياه لخدمة المرضى) بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المحددة، لتجنب أي تأثير سلبي على الخدمات الأساسية.

كما أكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بتوفير سيارات محمولة بالمياه النقية الصالحة للشرب، سيتم توزيعها على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

طلب المساعدة

يمكن للمواطنين والمؤسسات المتضررة في المناطق المذكورة طلب سيارات المياه المحملة من خلال الاتصال على الخط الساخن 125، حيث سيتم توجيه السيارات إلى الأماكن الأكثر احتياجًا.



نصائح للمواطنين قبل انقطاع المياه

تنصح محافظة الجيزة المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ الإجراءات التالية قبل بدء فترة الانقطاع: