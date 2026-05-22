قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال 13 مستوطنا حاولوا أداء طقوس دينية داخل المسجد الأقصى
ما يحدث في يوم عرفة للحاج وغيره .. خطيب المسجد الحرام : 3 نفحات لا تعوض
ريال مدريد يعلن رحيل نجمه رسميا عن الفريق
محمد صلاح يفاجئ الجميع.. شرطان يقلبان قرار الرحيل من ليفربول
شيخ الأزهر ينعى الدكتور محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر
رئيس حزب الغد: نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بتنسيقية شباب الأحزاب
السعودية تعلن اكتمال وصول 2500 مستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج
3 أنواع للاستطاعة تحدد وجوب الحج .. وهذه حالات جواز الإنابة
برلماني: مصر تتبنى نهجًا مسؤولًا يعزز الاستقرار الإقليمي ويحافظ على سيادة الدول
فاجعة أكتوبر| إحالة ذئب تطبيق شهير أنهى عذرية طالبة للجنايات.. خاص
زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل
هل يجوز الحج بالإنابة لمرضى الأمراض المزمنة؟.. أمين الفتوى يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم
قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم
عبد العزيز جمال

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات متواصلة عن بعض مناطق حي العجوزة، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه يتعارض مع مشروع المونوريل، أحد مشروعات النقل الكبرى الجاري تنفيذها في القاهرة الكبرى.

قطع المياه

موعد قطع المياه

أوضحت المحافظة في بيان رسمي لها أن فترة قطع المياه تبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026، وتستمر حتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت الموافق 23 مايو 2026، بمدة إجمالية تصل إلى 8 ساعات كاملة.

أماكن قطع المياه في العجوزة

أشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل الشوارع التالية بمنطقة العجوزة:

  • شارع إسراء المهندسين وجميع متفرعاته
  • شارع جدة
  • شارع جامعة الدول العربية
  • شارع اليمن
  • شارع 26 يوليو (حتى النيل الأبيض)
  • شارع النيل الأبيض
  • شارع الجهاد
  • شارع إسراء المعلمين
  • شارع عبد العزيز جاويش
  • شارع الحسني
  • شارع الغريب
  • شارع المشروع

سبب قطع المياه في العجوزة

أرجعت محافظة الجيزة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال عاجلة لتحويل خط مياه شرب قطر 300 مم، والذي يتعارض مع أعمال محطة المونوريل بمنطقة تقاطع المحور مع شارع وادي النيل أعلى النفق، وذلك في إطار استمرار واستكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع القومي الكبير.

قطع المياه

إجراءات تيسيرية للمواطنين

أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين، وأصحاب المخابز (التي تعتمد على المياه في الإنتاج)، والمستشفيات (التي تحتاج المياه لخدمة المرضى) بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المحددة، لتجنب أي تأثير سلبي على الخدمات الأساسية.

كما أكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بتوفير سيارات محمولة بالمياه النقية الصالحة للشرب، سيتم توزيعها على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

طلب المساعدة

يمكن للمواطنين والمؤسسات المتضررة في المناطق المذكورة طلب سيارات المياه المحملة من خلال الاتصال على الخط الساخن 125، حيث سيتم توجيه السيارات إلى الأماكن الأكثر احتياجًا.

قطع المياه عن مناطق بالجيزة

نصائح للمواطنين قبل انقطاع المياه

تنصح محافظة الجيزة المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ الإجراءات التالية قبل بدء فترة الانقطاع:

  • تخزين كمية كافية من المياه في حاويات نظيفة ومغلقة لتغطية احتياجات الشرب والطهي والاستخدامات الأساسية.
  • ملء خزانات المياه العلوية والسفلية (إن وجدت) قبل الساعة العاشرة مساءً.
  • تأجيل الأنشطة المنزلية التي تحتاج إلى مياه بكثرة (كغسيل الملابس والأواني) إلى ما بعد انتهاء فترة الانقطاع.
  • التأكد من إغلاق صنابير المياه جيدًا قبل بدء الانقطاع، لتجنب خروج المياه فجأة عند عودتها وتسريبها دون انتباه
قطع المياه محافظة الجيزة الجيزة حي العجوزة تحويل خط مياه يتعارض مع مشروع المونوريل أماكن قطع المياه في العجوزة موعد قطع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

الاهلي

الأهلي يعود إلى الكونفدرالية بعد غياب 11 عاما

ترشيحاتنا

العملات الأجنبية

بعد قرار لجنة السياسات النقدية.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

سعر الذهب

بعد ساعة من التعاملات.. عيار 21 يتراجع 15 جنيها في الصاغة

مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القابضة للمياه تنتهي من تنفيذ ورش تأهيل المشاركين في جائزة مصر للتميز الحكومي

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد