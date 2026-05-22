سعر العملات العربية ثابتة في البنوك.. الريال السعودي يستقر عند 14.08 جنيه والدينار الكويتي بـ 172.27 جنيه

شهدت اسعار العملات العربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 22-5-2026 داخل الأسواق الرسمية وبعد الاعلان عن سعر الفائدة في البنوك.

سعر العملات العربية يستقر

ومع آخر تعاملات لأسعار العملات العربية التي شهدت ثباتا من دون تغير منذ اغلاق العمل في البنوك أمس وحتي تعاملات السوق الرسمية اليوم.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 14.08 جنيه للشراء و 14.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 172.27 جنيه للشراء و 172.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 14.39 جنيه للشراء و 14.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني لنحو 140.14 جنيه للشراء و 140.58 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

سجل سعر الريال العماني نحو 137.29 جنيه للشراء و 17.67 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري 14.5 جنيه للشراء و 14.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 74.45 جنيه للشراء و 74.86 جنيه للبيع.