سعر العملات العربية..الريال السعودي بـ14.22 جنيها و الدينار الكويتي يسجل 173.9 جنيه

استقرت اسعار العملات العربية في ختام تداولات مساء اليوم الأربعاء 20-5-2026 دون تغيير بالتوازي مع إغلاق العمل في البنوك.

سعر العملات العربية اليوم

وسجل سعر صرف العملات العربية ثابتا في مواجهة الجنيه داخل تعاملات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.22 جنيها للشراء و 14.25 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 173.92 جنيها للشراء و 174.43 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 14,53 جنيها للشراء و 14.56 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 141.48 جنيها للشراء و 141.93 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني 138.6 جنيها للشراء و 138.98 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري نحو 14.63 جنيها للشراء و 14.67 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 75.16 جنيها للشراءو 75.57 جنيها للبيع .