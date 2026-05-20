برسالة مؤثرة .. حاتم صلاح ينعى والده بعد تتويج الزمالك بالدوري | صور

شارك الفنان حاتم صلاح جمهوره لحظات إنسانية مؤثرة، بعدما نشر صورًا لوالده الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، بالتزامن مع احتفالات جماهير نادي نادي الزمالك بالتتويج بالدوري، موجّهًا له رسالة مؤثرة عبّر خلالها عن اشتياقه الكبير له.

وكتب حاتم صلاح في منشوره: «مبروك يا سيد الكل.. عشت فوق الـ65 سنة زملكاوي وعلمتنا حب الزمالك.. اسمحولي أسميه دوري محمد صبري ودوري عم شحاتة ودوري عم صلاح.. احتفل وافرح في الجنة يا عم.. ماللي رباني كان زملكاوي #دوري_عم_صلاح».

وتفاعل عدد كبير من جمهور حاتم صلاح مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي حملت رسائل الدعم والمواساة، مؤكدين تأثرهم بالكلمات الصادقة التي عبّر بها عن علاقته بوالده الراحل، خاصة مع ارتباط الرسالة بحب العائلة الكبير لنادي الزمالك وذكريات التشجيع التي جمعتهما على مدار سنوات طويلة.

كما أعاد المنشور حالة من التعاطف بين متابعي الفنان، الذين أشادوا بالطريقة العفوية والمؤثرة التي تحدث بها عن والده، معتبرين أن حب كرة القدم والانتماء للأندية كثيرًا ما يرتبط بذكريات عائلية وإنسانية تبقى حاضرة حتى بعد رحيل الأحباء.

ويُعرف الفنان حاتم صلاح بعلاقته القوية بجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص دائمًا على مشاركة لحظاته الشخصية والإنسانية إلى جانب أخباره الفنية، وهو ما يجعله قريبًا من متابعيه بشكل دائم.

ويواصل حاتم صلاح خلال الفترة الحالية نشاطه الفني، بعدما حقق حضورًا لافتًا في عدد من الأعمال الدرامية والكوميدية التي نالت تفاعلًا واسعًا من الجمهور خلال السنوات الأخيرة، واستطاع من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أسلوبه المميز وخفة ظله.