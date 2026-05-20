رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

قسم الرياضة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم اختيار 26 لاعبًا منهم عقب ودية روسيا، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو من الشهر المقبل، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

المهدي سليمان

محمد علاء

محمد هاني

طارق علاء

حمدي فتحي

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

حسام عبد المجيد

محمد عبد المنعم

أحمد فتوح

كريم حافظ

مروان عطية

مهند لاشين

نبيل عماد دونجا

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

مصطفى عبد الرؤوف زيكو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

هيثم حسن

محمد صلاح

عمر مرموش

أقطاي عبد الله

حمزة عبد الكريم

ومن جهته، أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر الفريق غدًا 21 مايو بمركز المنتخبات الوطنية.

وأضاف إبراهيم حسن أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية عقب ودية روسيا، حيث حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 26 لاعبًا لكل منتخب مشارك في بطولة كأس العالم.

يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان

بقيادة مصر والمغرب.. مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا ترتفع 525%

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

فيديو

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

