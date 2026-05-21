إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، قبل قليل، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل محملة بالعمالة على طريق أبو المطامير الصحراوي بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام الشركة العربية في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما رفعت الجهات المعنية آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- زينب محمود صابر شاهين، 15 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى ونزيف داخلي بالمخ، شهد محمود صابر، 18 عامًا، مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة، دينا يوسف سعيد شحاتة، 16 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيسر، حبيبة محمد السيد عميرة، 15 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع والساق اليسرى وسحجات متفرقة، سمير محمد استفتاح، 17 عامًا، مصاب بكدمة بالعمود الفقري.

كما أصيب كل من: مي محمد زيدان أحمد، 15 عامًا، مصابة بجروح وسحجات متفرقة، ريم حسن عبد الكريم حمزة، 16 عامًا، مصابة بجرح بالرأس وكدمات، خالد علي زين مسعود، 15 عامًا، مصاب بجروح وكدمات بالوجه والجسم، طه رأفت رزق الفار، 17 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة، نسمة يوسف سعيد شحاتة، 10 أعوام، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.