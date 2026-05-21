هديتنا للجماهير.. ماذا قال محمد السيد عن تتويج الزمالك بالدوري؟

أعرب محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن اللاعبين قاتلوا طوال الموسم من أجل إسعاد الجماهير البيضاء وحصد البطولة الغالية.

وأكد محمد السيد أن جميع لاعبي الزمالك قدموا مجهودًا استثنائيًا على مدار الموسم، وتحملوا الكثير من الضغوط والتحديات من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة حتى الجولة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الإصرار والعزيمة كانا السبب الرئيسي في تحقيق اللقب.

وأضاف اللاعب أن روح الفريق والتركيز داخل الملعب لعبا دورًا كبيرًا في تجاوز المباريات الصعبة، خاصة في المرحلة النهائية من الدوري، موضحًا أن الجميع كان على قلب رجل واحد من أجل إعادة البطولة إلى القلعة البيضاء.

ووجّه محمد السيد الشكر إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأكبر للفريق طوال الموسم، سواء في المباريات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الجماهير تستحق دائمًا الفرحة والاحتفال بالبطولات.

كما أشاد بالدور الذي قام به الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مؤكدًا أن الجهاز نجح في تهيئة اللاعبين نفسيًا وفنيًا لتحقيق الهدف المطلوب، رغم صعوبة المنافسة وضغط المباريات خلال الموسم.

تعويض خسارة الكونفدرالية

وأوضح لاعب الزمالك أن التتويج بلقب الدوري يُعد أفضل تعويض للجماهير بعد ضياع بطولة كأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن الفريق كان يسعى لإسعاد الجماهير ببطولة كبيرة في نهاية الموسم، وهو ما تحقق بالفوز بالدوري الممتاز.

ونجح الزمالك في حسم لقب الدوري الممتاز بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة في المركز الرابع.