هاني رمزي: الزمالك استحق الدوري والأهلي فرط في بطولة كبيرة

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك استحق التتويج بالدوري هذا الموسم، مشيدًا بما قدمه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، كما تحدث عن ضرورة منح الفرصة للاعبين الشباب داخل الأندية الكبرى.

وقال رمزي، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة “CBC”:

“ألف مبروك للكابتن محمد، وأنا مش متعود على كده خالص، لكن الزمالك استحق ذلك، والأهلي فرّط في دوري كبير".

وأضاف: "تحية لجماهير نادي الزمالك، ومعتمد جمال حقق إنجازًا كبيرًا جدًا، وهو مدرب كبير ومذاكر شغله جيدًا، وما حققه يُحسب له".

وتابع: "وادي دجلة يعمل بشكل جيد في تطوير اللاعبين وتسويقهم، وكل نادٍ له طريقته الخاصة، لكن لا بد من وجود سيستم واضح يفرض مشاركة اللاعبين الصغار عدد دقائق معين".

وواصل: "لازم كل سنة نطلع 3 أو 4 لاعبين جيدين مع نهاية الموسم، والأندية الكبيرة التي تنافس على البطولات لازم تبني على لاعبيها الشباب".

وأشار إلى وجود أخطاء داخل الأهلي تحتاج إلى علاج، قائلًا:

“النادي الأهلي عنده حاجات كتير لازم يصلحها".

وعن أجواء المنافسة والشكوك الجماهيرية، قال:

“لازم الزمالك يخرج من دائرة الشك، لأن لو سيراميكا حصل على ركلة جزاء مثلًا الجمهور يبدأ يشك، وده بيوصل للاعبين".

وأضاف: "في زميل ليا زملكاوي قال لي: مادام خسرنا الكونفدرالية يبقى هنخسر الدوري، وده عكس الأهلي اللي عنده ثقة دائمًا في الفوز حتى لو خسر".

واختتم حديثه بشأن عبد الله السعيد قائلًا: "عبد الله السعيد طبيعي يزعل لما يتغير أو يخرج من الملعب، لكنه مؤثر جدًا داخل أوضة اللبس، ويقدر يلعب سنة كمان".