الجنيه نزل 500.. انخفاض في أسعار الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، ويهتم المواطن بمتابعة أسعار الذهب بصفة يومية خاصة عيار 21 الاكثر انتشارا . 

انخفاض الأسعار 

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 بشكل مفاجئ، وسط حالة من الترقب في سوق الصاغة وتحركات حادة في الأسعار، حيث خسر الجنيه الذهب حوالي 500 جنيه مقارنة بمستويات الأيام الماضية.

يأتي انخفاض أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع تراجع نسبي في سعر الدولار داخل سوق الصاغة وتحركات سعر الأونصة عالميًا، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 في مصر


جاءت أسعار الذهب المحدثة في مصر، وفق آخر تحديث الساعة 10:36 صباحًا، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7795 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6820 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 5845 جنيهًا للبيع و5810 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 4545 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 54560 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا سجل نحو 4483.5 دولار.

سعر دولار الصاغة سجل 54.07 جنيه مقابل 53.38 جنيه بالبنوك.

انخفاض كبير في سعر الذهب عيار 21 اليوم


ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك جاء تراجعه بنحو 100 جنيه ليثير اهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار التقلبات العالمية في أسعار الذهب وحركة الدولار.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن الانخفاض الحالي قد يمثل فرصة للشراء بالنسبة لبعض المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، في ظل توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة.

الجنيه الذهب يخسر 500 جنيه


كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة وصلت إلى 500 جنيه، ليسجل 54560 جنيهًا للبيع، متأثرًا بانخفاض سعر الذهب عيار 21 الذي يدخل في تكوينه الأساسي.

ويتابع المستثمرون أسعار الجنيه الذهب باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن في السوق المصرية، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية.

يرى كثير من خبراء الذهب أن موجات الانخفاض كهذه تمثل فرصة حقيقية لمن يستهدف الاستثمار في السبائك الذهبية بعيداً عن تكاليف المصنعية.

وقد سجّلت سبيكة الذهب عيار 24 شراءً 7771 جنيهاً وبيعاً 8004.13 جنيهاً للجرام، فيما جاءت سبيكة عيار 21 بشراء 6799.63 جنيهاً وبيع 7003.61 جنيهاً.

وعلى صعيد الكميات الكبيرة، بلغت الأوقية الذهبية 241705.30 جنيهاً شراءً و248956.46 جنيهاً بيعاً، فيما قفز سعر كيلوغرام الذهب إلى 7771000 جنيهاً شراءً و8004130 جنيهاً بيعاً.

هل تشتري دلوقتي أم تنتظر؟


سؤال يتردد هذه الأيام على كل لسان في محلات الصياغة ومجموعات واتساب للمدخرين والمستثمرين.

والإجابة المنطقية أن انخفاض الأسعار اليوم يُشكّل مدخلاً مناسباً لمن ينوي الشراء، خاصةً أن الذهب يظل على المدى البعيد أحد أكثر أدوات الادخار موثوقيةً في مواجهة التضخم وتقلبات العملة.

غير أن المتخصصين ينصحون دائماً بتوزيع الشراء على دفعات بدلاً من ضخ كل المدخرات دفعةً واحدة، للتحوط من أي تقلبات مفاجئة في الأيام المقبلة.

