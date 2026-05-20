الإشراف العام
اقتصاد

انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو

محمد صبيح

فاجأت أسعار الذهب اليوم المصريين الأربعاء 20 مايو 2026 بموجة هبوط طالت جميع الأعيرة دفعةً واحدة، بعد أسابيع من الارتفاعات المتواصلة.

تأتي هذه التراجعات في سياق ضغوط عالمية تعرّض لها المعدن الأصفر مع تحسّن في معنويات الأسواق المالية وانحسار نسبي في الإقبال على الملاذات الآمنة، وهو ما انعكس مباشرةً على السوق المحلية.

والأسعار التالية محدَّثة حتى الساعة 12:51 ظهراً بتوقيت القاهرة، ولا تشمل المصنعية أو الدمغة أو الضرائب.

سعر الذهب اليوم.. الأعيرة كلها في الهبوط

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع عيار 24 الذهب الخالص بنسبة 99.9 بالمئة ليسجل سعر شراء 7771 جنيهاً وبيع 8004.13 جنيهاً.

هبط عيار 22 إلى شراء 7123.42 جنيهاً وبيع 7337.12 جنيهاً.

أما عيار 21 نجم السوق المصرية والأكثر إقبالاً من المواطنين فقد انخفض هو الآخر إلى شراء 6799.63 جنيهاً وبيع 7003.61 جنيهاً.

وتراجع عيار 18 الذي تعشقه السيدات في مشغولات الزينة الأنيقة إلى شراء 5828.25 جنيهاً وبيع 6003.10 جنيهاً.

ولم يسلم من الهبوط حتى الأعيرة الأقل شيوعاً، إذ نزل عيار 14 إلى شراء 4533.08 جنيهاً وبيع 4669.08 جنيهاً، وعيار 12 إلى شراء 3885.50 وبيع 4002.07 جنيهاً.

وعيار 10 إلى شراء 3237.92 وبيع 3335.05 جنيهاً، وعيار 9 إلى شراء 2914.13 وبيع 3001.55 جنيهاً، وعيار 8 إلى شراء 2590.33 وبيع 2668.04 جنيهاً.

وأدناها جميعاً عيار 6 الذي نزل إلى شراء 1942.75 وبيع 2001.03 جنيهاً.

الجنيه الذهب يتأثر هو الآخر

سعر الجنيه الذهب في السعودية

لم يكن الجنيه الذهب بمنأى عن موجة الهبوط، فقد انخفض جنيه الذهب عيار 24 إلى شراء 62168 جنيهاً وبيع 64033.04 جنيهاً، فيما تراجع جنيه الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في محلات الصياغة إلى شراء 54397 جنيهاً وبيع 56028.91 جنيهاً.

ويزن الجنيه الذهب 8 غرامات وهو القطعة الذهبية الأثيرة في قلوب المصريين ولا غنى عنه في شبكات العرائس ومناسبات الخطوبة والأفراح.

السبائك الذهبية.. فرصة للمستثمر الذكي

الذهب يتراجع مع استمرار التوترات الجيوسياسية وغموض الرؤية بشأن أسعار الفائدة

يرى كثير من خبراء الذهب أن موجات الانخفاض كهذه تمثل فرصة حقيقية لمن يستهدف الاستثمار في السبائك الذهبية بعيداً عن تكاليف المصنعية.

وقد سجّلت سبيكة الذهب عيار 24 شراءً 7771 جنيهاً وبيعاً 8004.13 جنيهاً للجرام، فيما جاءت سبيكة عيار 21 بشراء 6799.63 جنيهاً وبيع 7003.61 جنيهاً.

وعلى صعيد الكميات الكبيرة، بلغت الأوقية الذهبية 241705.30 جنيهاً شراءً و248956.46 جنيهاً بيعاً، فيما قفز سعر كيلوغرام الذهب إلى 7771000 جنيهاً شراءً و8004130 جنيهاً بيعاً.

هل تشتري دلوقتي أم تنتظر؟

سؤال يتردد هذه الأيام على كل لسان في محلات الصياغة ومجموعات واتساب للمدخرين والمستثمرين.

والإجابة المنطقية أن انخفاض الأسعار اليوم يُشكّل مدخلاً مناسباً لمن ينوي الشراء، خاصةً أن الذهب يظل على المدى البعيد أحد أكثر أدوات الادخار موثوقيةً في مواجهة التضخم وتقلبات العملة.

 غير أن المتخصصين ينصحون دائماً بتوزيع الشراء على دفعات بدلاً من ضخ كل المدخرات دفعةً واحدة، للتحوط من أي تقلبات مفاجئة في الأيام المقبلة.

