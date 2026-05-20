لو هتضحي.. المجازر المجانية في المحافظات خلال عيد الأضحى

تستعد الدولة خلال عيد الأضحى المبارك لتقديم واحدة من أكبر وأهم الخدمات الموسمية للمواطنين، من خلال فتح جميع المجازر الحكومية في مختلف المحافظات بالمجان أمام الراغبين في ذبح الأضاحي، وذلك تحت إشراف بيطري وصحي كامل، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات الذبح، والحد من الممارسات العشوائية في الشوارع، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وضمان وصول لحوم آمنة وسليمة للمواطنين.

أكثر من 490 مجزرًا حكوميًا في حالة جاهزية كاملة

أعلنت غرف العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والبيطرية في جميع المحافظات، عن الانتهاء من تجهيز أكثر من 490 مجزرًا حكوميًا على مستوى الجمهورية، لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع رفع حالة الاستعداد القصوى داخل هذه المجازر، وتوفير خدمات الذبح والكشف البيطري قبل وبعد الذبح بالمجان بالكامل، دون تحميل المواطنين أي رسوم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية خلال المناسبات الدينية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية داخل المجازر.

خريطة المجازر المطورة في إقليم القاهرة الكبرى

تشمل خطة التشغيل المجازر الحكومية المطورة في نطاق إقليم القاهرة الكبرى، حيث يأتي مجزر البساتين الآلي كأكبر وأهم صرح للذبح داخل محافظة القاهرة، إلى جانب مجازر طرة وجيركو وحلوان، والتي تم تطويرها وتزويدها بأحدث خطوط الذبح والتطهير والتعقيم، لضمان تقديم خدمة بيطرية متكاملة.

وفي محافظة الجيزة، تستقبل مجازر المنيب الآلي والوراق وكرداسة المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، بكامل طاقتها الاستيعابية، مع دعمها بسيارات مخصصة لنقل المخلفات أولًا بأول، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة داخل وخارج المجازر.

أما محافظة القليوبية، فتشهد تشغيل مجزر كفر شكر النصف آلي باعتباره من أحدث المجازر المطورة وفق المعايير البيئية والكود العالمي، بالإضافة إلى مجازر بنها والقناطر الخيرية، التي تم تجهيزها لاستيعاب أعداد كبيرة من الأضاحي خلال فترة العيد.

توسع كبير في المحافظات الساحلية والوجه البحري

وفي نطاق المحافظات الساحلية والوجه البحري، تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل عدد كبير من المجازر المطورة، حيث يستقبل مجزر العامرية المتطور ومجزر أبو قير بمحافظة الإسكندرية أضاحي المواطنين، مع توفير ساحات انتظار مجهزة وخدمات تنظيمية لتسهيل دخول وخروج المواطنين.

كما تم تشغيل المجازر المطورة بالكامل في محافظات الغربية والشرقية والدقهلية، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير 32 مجزرًا حكوميًا على مستوى الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة هذه المنشآت، وتقليل الانبعاثات والروائح غير المرغوبة، وتطوير أنظمة معالجة المياه داخل المجازر، بما يتوافق مع المعايير البيئية الحديثة.

استعدادات مكثفة في محافظات الدلتا والفيوم

وفي محافظة الفيوم وعدد من محافظات الدلتا، أعلنت الأجهزة التنفيذية رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع فتح جميع المجازر الحكومية والجمعيات الأهلية أمام المواطنين بالمجان، ومنع الذبح في الشوارع والطرق العامة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

كما تم التشديد على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية بشكل ميداني داخل مراكز ومدن المحافظات، لمتابعة سير العمل داخل المجازر، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ، إلى جانب رفع كفاءة النظافة العامة في الشوارع والمناطق المحيطة بالمجازر.

خدمات بيطرية متكاملة على مدار 24 ساعة

أكدت الجهات التنفيذية أن جميع المجازر الحكومية ستعمل تحت إشراف بيطري كامل وعلى مدار الساعة، حيث يتم الكشف على الأضاحي قبل الذبح للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، ثم إجراء الكشف بعد الذبح لضمان صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

كما تم توفير أطباء بيطريين بأعداد كافية داخل جميع المجازر، إلى جانب توفير أدوات التعقيم والأختام الرسمية والمادة الملونة الخاصة بختم اللحوم، لضمان سلامة الإجراءات ودقتها، مع تنفيذ أعمال صيانة عاجلة لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي داخل المجازر.

إجراءات صارمة لمنع الذبح العشوائي في الشوارع

وفي إطار مواجهة ظاهرة الذبح العشوائي، شددت المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية على الشوارع والميادين ومحال الجزارة والأسواق، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات تتعلق بالذبح خارج المجازر الرسمية.

كما تم التأكيد على أن الهدف الأساسي من فتح المجازر بالمجان هو تشجيع المواطنين على الذبح داخل أماكن مخصصة وآمنة، بما يحد من انتشار المخلفات في الشوارع، ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن، ويقلل من المخاطر الصحية والبيئية.

متابعة مستمرة من غرف العمليات المركزية

وأعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات عن العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى، لمتابعة سير العمل داخل المجازر، والتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى، إلى جانب التنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والتموين والصحة، لضمان انسيابية العمل وتقديم خدمة متكاملة للمواطنين.

كما تم التأكيد على رفع درجة الجاهزية في جميع المرافق الخدمية المرتبطة بالمجازر، بما في ذلك النقل والنظافة والإسعاف، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ خلال فترة الذبح.

هدف استراتيجي لحماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي

ويأتي هذا التوسع الكبير في فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين، إلى جانب حماية البيئة من التلوث الناتج عن الذبح العشوائي.

كما يعكس هذا الإجراء حرص الدولة على تقديم خدمات عامة متكاملة خلال المناسبات الدينية، وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المواطنين، والحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق أعلى معايير الجودة داخل المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.