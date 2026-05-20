شوبير: الدوري يُحسم في الملعب وليس بالتفويت

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، أن حالة الجدل والتشكيك التي تسيطر على الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة أصبحت مبالغًا فيها، مشددًا على أن حسم بطولة الدوري يجب أن يكون داخل المستطيل الأخضر فقط، بعيدًا عن أي مطالبات بالتفويت أو التهاون بين الفرق.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه عبر “أون سبورت إف إم”، أن المنافسة الشريفة تظل قائمة حتى الجولة الأخيرة في جميع الدوريات الكبرى حول العالم، مستشهدًا بما يحدث في الدوري الإنجليزي، حيث تواجه الفرق الكبرى منافسة قوية دون الحديث عن المجاملات أو ترك المباريات للمنافسين.



وأضاف أن الأمر نفسه يجب أن يُطبق في الدوري المصري، مؤكدًا أن أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك مطالبة فقط بتحقيق الفوز إذا أرادت التتويج باللقب، قائلاً: إن الفريق الذي يسعى لحصد الدوري عليه أن يحسم مبارياته بنفسه دون انتظار هدايا من الآخرين.

كما انتقد شوبير ، حالة التوتر والهجوم المتبادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أي تصريح أصبح يُفسر بشكل خاطئ، وهو ما خلق أجواء غير صحية داخل الوسط الرياضي.

وشدد حارس مرمى الأهلي السابق، على أن من حق الأندية عقد اجتماعات مع لاعبيها وتحفيزهم قبل المباريات الحاسمة، طالما يتم ذلك في إطار اللوائح والقوانين، مؤكدًا أن اللعب النظيف والالتزام بالمنافسة الشريفة حتى النهاية هو أساس كرة القدم في كل أنحاء العالم.