«حبايبنا وعزوتنا وتاج راسنا».. أحمد الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده المُسيئة

اعتذر الرئيس السوري أحمد الشرع، لأهالي دير الزور والواقعة شرق البلاد، بعد التصريحات التي أدلى بها والده حسين الشرع، التي أساءت إلى أهالي المحافطة السورية.

وأجرى أحمد الشرع اتصالًا هاتفياً، بمحافظ دير الزور وعدد من وجهاء المحافظة، أكد خلاله أن أبناء دير الزور يحظون بمكانة كبيرة لدى جميع السوريين، مشيرًا إلى أن "أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس".

وقال الشرع، إن الإساءة التي طالت أبناء المحافظة جرحته شخصيا قبل أن تجرح أهل الدير، مشددا على أن حقوقهم محفوظة، وأن تاريخ أبناء دير الزور ومواقفهم الوطنية يسبق الأقوال ويشهد لهم.

وبين أن ما حدث ربما كان زلة أو نتيجة اجتزاء لبعض العبارات في الحوار، مقدمًا اعتذارًا باسم والده وباسم أبناء المحافظة، ومؤكدًا عمق المحبة لأهالي دير الزور ريفا ومدينة.

ودعا أحد أبناء المحافظة الرئيس السوري إلى زيارة دير الزور، قائلًا إن الأهالي على أحر من الجمر لاستقباله، فيما أشار الشرع إلى أنه بحث مع المحافظ ترتيبات الزيارة في أقرب فرصة.