الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غزة ولبنان وسوريا.. «فايننشال تايمز»: إسرائيل تستولي على 1000 كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأوسط

ناصر السيد

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن إسرائيل احتلت نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأوسط منذ أكتوبر عام 2023.

إسرائيل تستولي على ألف كم

ووفقًا للصحيفة البريطانية، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا، ما يمثل نحو 5% من مساحة إسرائيل.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن نحو نصف الأراضي المحتلة يقع في جنوب لبنان، حيث أقامت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة لردع حزب الله، أما باقي الأراضي فيقع في قطاع غزة وسوريا. 

ووفقًا للصحيفة، تسيطر القوات الإسرائيلية على أكثر من نصف قطاع غزة، ما أدى إلى إنشاء مناطق عازلة إضافية، ونتيجةً لذلك، يقطن نحو مليوني شخص في غزة حالياً 40% فقط من مساحة القطاع الفلسطيني قبل الحرب.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 عدوانًا ضد قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب الدخول في مواجهة ضد حزب الله في جنوب لبنان والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، توغلت قوات الاحتلال بأراضي المنطقة العازلة بين تل أبيب ودمشق، في إطار السياسة التوسعية لحكومة بنيامين نتنياهو.

