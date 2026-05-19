“إسرائيل قتلت ابني”.. اعتقال عنيف لشاب خلال فعالية داعمة لفلسطين في برلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين، خلال الأيام الماضية، حالة من التوتر بعد تداول مقاطع مصوّرة تظهر عناصر من الشرطة الألمانية وهم يعتقلون شابًا بالقوة أثناء مشاركته في فعالية داعمة لفلسطين.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يردد عبارة: “إسرائيل قتلت ابني”، قبل أن يتدخل عدد من عناصر الأمن لتقييده وإبعاده عن موقع التجمّع، في مشهد أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وبين منظمات حقوقية وناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وبحسب ما جرى تداوله عبر وسائل إعلام ومنصات رقمية، فإن الفعالية كانت جزءًا من سلسلة احتجاجات تشهدها مدن ألمانية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، إلى جانب التنديد بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأظهرت المقاطع المصوّرة حالة من التدافع بين المتظاهرين والشرطة، بينما حاول بعض المشاركين منع اعتقال الشاب. ولم تصدر السلطات الألمانية، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بيانًا تفصيليًا يوضح أسباب الاعتقال أو طبيعة المخالفات التي يُشتبه بارتكابها خلال التظاهرة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق جدل متصاعد داخل ألمانيا حول حدود حرية التعبير والتظاهر، خصوصًا فيما يتعلق بالفعاليات المؤيدة لفلسطين. فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت السلطات في بعض المدن الألمانية قيودًا على عدد من التظاهرات، مبررة ذلك بمخاوف أمنية واحتمالات التحريض أو معاداة السامية، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقية اعتبرت أن بعض الإجراءات تمسّ الحق في الاحتجاج السلمي.

في المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية دعمها لحق التظاهر ضمن الأطر القانونية، لكنها تشدد على ضرورة منع أي شعارات أو ممارسات تصفها بأنها تحريضية أو مخالفة للقانون.

وتزامن انتشار الفيديو مع تصاعد النقاش الأوروبي بشأن التعامل الأمني مع الاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة، خاصة بعد ورود تقارير حقوقية تتحدث عن استخدام القوة لتفريق متظاهرين أو اعتقال مشاركين في فعاليات تضامنية بعدة دول أوروبية.

وتشير تقارير إعلامية وشهادات عائلات فلسطينية إلى اتهامات متكررة لإسرائيل بالتسبب في مقتل مدنيين وأسرى فلسطينيين خلال الحرب الجارية، من بينها تصريحات لذوي ضحايا تحدثوا فيها عن مسؤولية إسرائيل عن مقتل أبنائهم.