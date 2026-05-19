أمريكا : المدرسة الواقعة تحت القصف في إيران موجودة بقاعدة لصواريخ كروز

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن المدرسة التي تم قصفها في إيران كانت تقع داخل قاعدة لصواريخ كروز، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار 84 سفينة تجارية، مضيفة أنها عطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة تسنيم الإيرانية، نقلا عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض، إنه بعد عرض المقترحات التفاوضية الإيرانية الجديدة على واشنطن من خلال الوسيط الباكستاني؛ وافقت واشنطن على النص الجديد برفع العقوبات النفطية خلال التفاوض.