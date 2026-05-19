مصادر باكستانية : تفاؤل بإمكانية اتفاق بين واشنطن وطهران وسط تقدم في المحادثات غير المباشرة

أفادت مصادر باكستانية لصحيفة “نيويورك بوست” بأنها لا تزال متفائلة بشأن مسار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن هذه المحادثات مرشحة لتحقيق تقدم ملموس خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن هناك اعتقاداً بإمكانية التوصل إلى تفاهم “ودي” بين الجانبين، رغم تعقيدات الملفات المطروحة على طاولة التفاوض.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن طهران قدمت مؤخراً مقترحاً إلى الجانب الأمريكي يتضمن رفع العقوبات المفروضة عليها، والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إنهاء ما وصفته بـ”الحصار البحري”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن المقترح يشمل أيضاً وقف التصعيد في مختلف الساحات، بما فيها لبنان، إلى جانب مطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران، وتعويض الأضرار الناتجة عن النزاعات.