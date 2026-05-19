بأسعار تنافسية.. فولفو تكشف عن EX60 لعام 2027 لمواجهة BMW iX3

أعلنت شركة فولفو السويدية العريقة رسميًا خلال مايو 2026 عن تفاصيل الأسعار الرسمية والتقديرات المعتمدة لمدى السير الخاص بأيقونتها الكهربائية المنتظرة Volvo EX60 موديل 2027 المخصصة للأسواق العالمية والأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتشعل المنافسة وتزيد من حدة الصراع ضِمن قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والمدمجة الفاخرة؛ حيث نجحت Volvo في تقديم سعر أساسي منافس ومغرٍ للغاية يقل بوضوح عن أقرب منافسيها التقليديين وهي السيارة الألمانية BMW iX3، بالرغم من اعتراف الخبراء بأن الفئات الأولى المطروحة من السيارة السويدية لن تتمكن من تفوق مدى السير الخاص بالصانع البافاري لعام 2026.

الفئات الأولى P6 Plus وP10 تفتتح صالات العرض بقوة تصل إلى 503 أحصنة لعام 2026

أوضحت البيانات الرسمية لعام 2026 أن Volvo ستطرح في الموجة الأولى للإطلاق فئتين رئيسيتين تعتمدان على خيارات ميكانيكية متطورة؛ حيث تبدأ التشكيلة مع طراز P6 Plus الذي يُعرض بسعر رسمي يبدأ من 59,795 دولارًا أمريكيًا، وتعتمد هذه الفئة على منظومة حركية تنتج قوةً ميكانيكيةً تصل إلى 369 حصانًا وتوفر مدى سير معتمدًا يبلغ 494 كيلومترًا (ما يعادل 307 أميال) بالشحنة الواحدة.

وفي مرتبة تالية، تبرز فئة P10 الأكثر قوةً بسعر رسمي يبدأ من 62,145 دولارًا أمريكيًا، حيث يولد محركها الكهربائي قوةً تبلغ 503 أحصنة مع توفير مدى قيادة أطول قليلاً يصل إلى 518 كيلومترًا (ما يعادل 322 ميلًا) لعام 2026.

تأجيل فئة الأداء الأقصى P12 ذات المدى الخارق لعام 2027

أكدت فولفو أن العملاء الراغبين في الحصول على القوة المفرطة والمدى الطويل سيتعين عليهم الانتظار قليلاً؛ حيث أرجأت الشركة إطلاق الفئة الأعلى والأقوى في التشكيلة والتي تحمل اسم P12 إلى وقت لاحق من العام المقبل.

وتعتمد فئة P12 الحصرية على منظومة دفع كهربائية خارقة تنتج قوةً مرعبةً تصل إلى 670 حصانًا، وتدعمها حزمة بطاريات متطورة وضخمة للغاية تمنح المركبة القدرة على قطع مسافة تتجاوز 643 كيلومترًا (ما يعادل 400 ميل) بشحنة واحدة، وهو ما سيمثل الطعنة الهندسية المباشرة لسيارات BMW عند بدء إنتاجها الفعلي لعام 2027.

أنظمة الأمان السويدية وتوقعات الريادة التجارية بحلول عام 2027

حصلت فولفو EX60 لعام 2027 على مقصورة مستقبلية مجهزة بالكامل بأحدث جيل من شاشات العرض التفاعلية الممتدة، مع دمج عناصر ومواد مستدامة معاد تدويرها مكسوة بأقمشة فاخرة تحافظ على الهوية البسيطة والأنيقة للتصميم السويدي، بالإضافة إلى تزويدها بنظام الليدار المتطور لرصد الطرق والتحكم المستقل في القيادة.

ويرى محللو قطاع السيارات أن السياسة السعرية الذكية التي تتبناها Volvo عبر كسر حاجز 60 ألف دولار للفئة الأساسية ستسهم في جذب شريحة واسعة من الملاك الجدد، مما يمهد لتعزيز مبيعات الشركة والسيطرة على حصة سوقية وازنة في الأسواق العالمية وأسواق الشرق الأوسط بحلول عام 2027.