مواصفات فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولفو اي اس 90 موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي اي اس 90 لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه.

وسائل الأمان بـ فولفو اي اس 90 موديل 2026

زودت سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

محرك فولفو اي اس 90 موديل 2026

تنتج سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 قوة 333 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 92 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 755 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فولفو اي اس 90 موديل 2026

تمتلك سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد .

ويوجد بـ سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 أيضا، باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر فولفو اي اس 90 موديل 2026

تباع سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 مليون و 290 ألف جنيه .